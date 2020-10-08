В Херсонской области автомобиль сбил подростка, и теперь он в коме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Херсонской области.

Так, в Новой Каховке 15-летний парень после ДТП впал в кому.

Авария произошла на проспекте Победы. В результате столкновения 15-летний мопедист получил тяжелую травму и сейчас парень он в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, он находится в коме.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля Shkoda не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на мотоскутер, на котором ехал 15-летний парень. От удара мопедист упал на асфальт, а автомобиль продолжил движение и совершил столкновение с микроавтобусом, который остановился для поворота налево.

В результате ДТП подростка с травмами головы доставили в реанимационное отделение городской больницы. Уже в медицинском учреждении парень впал в кому. Врачи пытаются стабилизировать его состояние.

В полиции сообщают, что на вид водитель легковушки был трезвым, однако в больнице у него все-таки взяли биоматериалы для установления наличия в крови алкоголя.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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