В Николаеве мужчина устроил стрельбу возле маршрутки из-за конфликта с водителем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, по данным правоохранителей, конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель транспортного средства не отдал сдачу с оплаты за проезд. Из-за этого мужчина начал грубо и нецензурно выражаться, а затем мужчины вышли из микроавтобуса, после чего пассажир достал пистолет, угрожал им и один раз выстрелил. Водитель, в свою очередь, не растерялся и до приезда полицейских удерживал злоумышленника.

На место происшествия прибыла полиция и доставила 36-летнего дебошира в участок, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

В полиции также отметили, что 44-летний водитель маршрутного такси в результате выстрела не пострадал.

Полицейские отобрали у злоумышленника пистолет и направили оружие на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для дебошира, а следствие по данному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел еще один неприятный инцидент в маршрутке. В полицию сообщили о том, что водитель общественного транспорта управляет маршруткой в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место полицейские удостоверились, что водитель выпивал, а сам мужчина объяснил это тем, что он выпил бутылку пива, потому что его мучила жажда, так как на улице было жарко.

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