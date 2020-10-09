Водителей предупредили, что часть трассы Одесса-Киев будет перекрыта на восемь часов

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

В частности, с 15 октября с 22:00 до 6:00 часов утра 16 октября будет запрещено движение для всех видов транспорта.

Перекрытие связанно с монтажом участка навесного пешеходного моста около Хаджибеевскго лимана.

Схема объезда выглядит следующим образом:

Не так давно мы писали, что в Одесской области семья на Жигулях угодила в аварию с трагическими последствиями. ДТП произошло вечером на выходных в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщили в патрульной полиции, на въезде в село Шабо столкнулись два автомобиля, в результате удара погиб один из водителей.

По предварительной информации, водитель внедорожника "Mitsubishi Outlander" совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ", в результате чего иномарку отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. От полученных травм 48-летний водитель внедорожника погиб на месте.

43-летний водитель "ВАЗа" с двумя пассажирами - женой и 16-летней дочерью, не пострадали.

Напомним, что жизнь мужчины трагически оборвалась на Одесчине, видео аварии

А еще Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото

Также Politeka сообщала, что на Одесчине грузовик влетел в забор медучилища, есть пострадавшие: кадры разрушительного ДТП



