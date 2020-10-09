В центре Одессы водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП

Аварии произошла поздно вечером, 8 октября, на улице Ольгиевской, сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net

Как стало известно, мужчина на «Таврии» совершил наезд на полуторагодовалого ребенка, который ехал на самокате по проезжей части. С места происшествия водитель скрылся.

Тем временем патрульные разыскали автомобиль и водителя по ориентировке через полчаса в районе пляжа Ланжерон. Мужчина свою вину признал и пояснил свой побег с места происшествия тем, что испугался. Ребенка госпитализировали в больницу.

Патрульная полиция еще раз призвала родителей следить за безопасностью детей на дороге.

Пользователей соцсетей возмутил инцидент.

«В 1,5 года ребёнок на проезжей части????? На самокате??? Я бы задала вопрос сначала родителям и оштрафовала!!!», - пишут они.

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ДТП случилось на 454 км трассы Одесса – Киев, в Беляевском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в отбойник.

От сильного удара один пассажир получили травмы несовместимы с жизнью, и смерть настигла его прямо на месте происшествия.

Двух других пассажиров и водителя госпитализировали.

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