В Одессе полицейские предотвратили попытку самоубийства
Инцидент произошел вечером 8 октября в многоэтажке на улице Тополевой. Подробности рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net
К правоохранителям позвонила встревоженная женщина и сообщила, что ее пьяный муж хочет спрыгнуть с 10-го этажа.
Прибывшие на место копы увидели, как мужчина сидел на козырьке окна и никого к себе не подпускал. Патрульные попытались с ним поговорить.
«Асмус, как ложка дегтя»: страдающую от тяжелого диагноза актрису лишили звездной роли
Ани Лорак ошеломила видом в золотом платье с глубоким декольте, народ онемел от восторга: "Нет слов!"
Как выглядели первые мужья Фреймут, Бузовой, Лободы и других знаменитостей: личные фото экс-пар
Елена Зеленская покорила Лондон смелым образом на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: яркие фото
«Мы поговорили с ним, и после психологических убеждений нам удалось отговорить его прыгать», — рассказали полицейские.
После того, как мужчина вернулся в квартиру, патрульные с ним еще раз поговорили и он им назвал причину попытки суицида.
Ранее мы сообщали о еще одном случае попытки суицида, который произошел в одной из школ на Одесчине.
В городе Килия Одесской области ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе. Во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.
К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу.
Уже позже он признался, что к суициду готовился неделю и написал три предсмертные записки.
Мальчик рассказал, что на такой отчаянный шаг его толкнул учитель химии, который систематически над ним издевался.
Напомним, что сотни студентов согнали, как массовку в Одессе, видео: "люди теряют сознание"
Как писала Politeka, ситуация с вирусом достигла апогея в Одессе: "кроме коек в больнице закончился..."
Также Politeka писала, вирус скосил новый "урожай" жертв в Одесской области, область вырвалась в лидеры