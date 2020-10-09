В Одессе полицейские предотвратили попытку самоубийства

Инцидент произошел вечером 8 октября в многоэтажке на улице Тополевой. Подробности рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net

К правоохранителям позвонила встревоженная женщина и сообщила, что ее пьяный муж хочет спрыгнуть с 10-го этажа.

Прибывшие на место копы увидели, как мужчина сидел на козырьке окна и никого к себе не подпускал. Патрульные попытались с ним поговорить.

«Мы поговорили с ним, и после психологических убеждений нам удалось отговорить его прыгать», — рассказали полицейские.

После того, как мужчина вернулся в квартиру, патрульные с ним еще раз поговорили и он им назвал причину попытки суицида.

Ранее мы сообщали о еще одном случае попытки суицида, который произошел в одной из школ на Одесчине.

В городе Килия Одесской области ученик-старшекласскник пытался себя зарезать прямо в школе. Во время занятий 15-летний ученик вышел из класса и в школьном коридоре нанес себе телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи.

К счастью, попытка самоубийства была неудачной, школьника вовремя заметили, оказали первую помощь и отправили в больницу.

Уже позже он признался, что к суициду готовился неделю и написал три предсмертные записки.

Мальчик рассказал, что на такой отчаянный шаг его толкнул учитель химии, который систематически над ним издевался.

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