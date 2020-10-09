В Херсоне произошел пожар в многоэтажном доме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в четверг, 8 октября, в 19:05 на номер службы "101" в городе Херсон поступило сообщение о загорании квартиры в многоквартирном доме, который расположен на улице Мира.

На место происшествия были направлены спасатели Днепровского района города. Прибыв по указанному адресу, пожарные увидели, что из форточки на первом этаже идет дым. Также спасатели услышали крики женщины, которая умоляла о помощи.

Через оконную решетку огнеборцы потушили горящий диван и вещи, лежавшие на нем. Площадь пожара составила 4 кв. м. Попав внутрь задымленной квартиры, спасатели вынесли двух человек, которыми оказались женщины с ограниченными возможностями. Также спасатели вывели из горящей квартиры пожилого мужчину. Медики осмотрели спасенных людей, потребности в их госпитализации не было. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сгорел снегоуборочный поезд на тупиковом пути Белгород-Днестровской железнодорожной станции. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут на площади 30 квадратных метров.

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