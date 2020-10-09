Серьезное ДТП с участием грузовиков случилось на трассе Киев-Одесса

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, а также показали кадры с места происшествия, передает Politeka.net

Как стало известно, авария случилась на 432 км автодороги М-05.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении Киева, допустил столкновение с автомобилем Газ, который остановился во втором ряду, в связи с технической неисправностью.

В результате столкновения оба грузовика сильно пострадали, а DAF ещё и отбросило на обочину.

В полиции отметили, что водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения.

Напомним, что часть трассы Одесса-Киев будет перекрыта на восемь часов.

В частности, с 15 октября с 22:00 до 6:00 часов утра 16 октября будет запрещено движение для всех видов транспорта.

Перекрытие связанно с монтажом участка навесного пешеходного моста около Хаджибеевскго лимана.

Схема объезда выглядит следующим образом:

До этого мы сообщали, что на 454 км трассы Одесса – Киев, в Беляевском районе, произошла авария с трагическими последствиями.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в отбойник.

От сильного удара один пассажир получили травмы несовместимы с жизнью, и смерть настигла его прямо на месте происшествия.

Двух других пассажиров и водителя госпитализировали.

Напомним, что трагическая авария на трассе Киев-Одесса, авто влетело в отбойник: "В салоне было четыре человека"

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