В Одессе заметили необычный феномен - море стало красного цвета, а ночью вода светится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию местной жительницы в соцсети.

Такое явление называют "красным приливом", оно возникает из-за размножения одноклеточных водорослей. Вода в результате этих процессов становится бурой, а по ночам можно наблюдать светло-голубое свечение.

Во время "красного прилива" специалисты рекомендуют не купаться и не есть моллюски, выловленные в этой воде.

Изменения заметили в начале октября возле Одесского морского порта. Эксперты отмечают, что в это время желательно не только воздержаться от купания в такой воде, но и не употреблять в пищу моллюсков, которых выловили в период "красного прилива".

Специалисты пояснили, что водоросли, которые вызывают такой окрас воды, являются потенциально токсичными. В регионах, где часто происходит это явление, как правило, многие люди страдают болезнью Паркинсона.

Местная жительница рассказала, что в первую ночь после сбора проб воды лабораторные мензурки сияли в помещении, как лампочки. Днем вода имеет другой вид - она становится бурого цвета.

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