Под Одессой парень пострадал при попытке сделать селфи на поезде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Так, по данным правоохранителей, в Одесской области в результате поражения электрическим током на крыше товарного вагона поезда был травмирован 18-летний парень.
В полиции рассказали, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции "Одесса-Западная".
По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он залез, чтобы сделать селфи. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.
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"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации", - говорится в сообщении полиции.
Также одесские полицейские призвали молодежь не совершать от таких необдуманных поступков.
"Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при касании проводов, но и даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая – это увечье и даже смерть", - говорится в сообщении.
Напомним, что склон обрушился в курортной части Одессы: видео с места происшествия.
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