Под Одессой парень пострадал при попытке сделать селфи на поезде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Так, по данным правоохранителей, в Одесской области в результате поражения электрическим током на крыше товарного вагона поезда был травмирован 18-летний парень.

В полиции рассказали, что парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела с железнодорожной станции "Одесса-Западная".

По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он залез, чтобы сделать селфи. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники территориального отдела полиции. Они устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации", - говорится в сообщении полиции.

Также одесские полицейские призвали молодежь не совершать от таких необдуманных поступков.

"Вы должны помнить, что на железной дороге током может ударить не только при касании проводов, но и даже на расстоянии нескольких метров от них. Расплата за несколько сделанных фото неизбежна и слишком жесткая – это увечье и даже смерть", - говорится в сообщении.

Напомним, что склон обрушился в курортной части Одессы: видео с места происшествия.

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