В Одесі помітили незвичайний феномен - море стало червоного кольору, а вночі вода світиться
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію місцевої мешканки в соцмережі.
Таке явище називають "червоним припливом", воно виникає через розмноження одноклітинних водоростей. Вода в результаті цих процесів стає бурою, а ночами можна спостерігати світло-блакитне світіння.
Під час "червоного приливу" фахівці рекомендують не купатися і не їсти молюски, виловлені в цій воді.
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Зміни помітили на початку жовтня біля Одеського морського порту. Експерти зазначають, що в цей час бажано не тільки утриматись від купання в такій воді, але і не вживати в їжу молюсків, яких виловили в період "червоного приливу".
Фахівці пояснили, що водорості, які викликають таке забарвлення води, є потенційно токсичними. В регіонах, де часто відбувається це явище, як правило, багато людей мають хворобу Паркінсона.
Місцева мешканка розповіла, що в першу ніч після збору проб води лабораторні мензурки сяюли в приміщенні, мов лампочки. Вдень вода має інший вигляд - вона стає бурого кольору.
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