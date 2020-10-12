Зачем он это делает - никто не знает

В Николаеве мужчина перемещается между многоэтажками экстремальным способом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Корабельный край" в соцсети.

Так, в городе заметили мужчину, который экстремальным способом перемещается между домами - на проводе.

"Жители микрорайона Соляные наблюдали такую картину. Как парень перелезал с одного дома на другой в довольно непростой способ. Как говорят местные жители, это происходит уже не впервые. Прям настоящий Ямакаси", - говорится в сообщении.

На видео можно наблюдать, как мужчина передвигался по проводам, и никто не знает, для чего он это делает.

Ранее сообщалось, что в Одесской области парень хотел сделать селфи на крыше товарного вагона поезда и был травмирован из-за удара током. В полиции рассказали, что 18-летнего парня доставили в больницу с термическими ожогами всего тела. По предварительной информации, юношу ударило электрическим током на вагоне товарного поезда, куда он залез, чтобы сделать эффектное фото. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь.

Напомним, что склон обрушился в курортной части Одессы: видео с места происшествия.

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