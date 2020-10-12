Під Одесою хлопець постраждав під час спроби зробити селфі на поїзді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Так, за даними правоохоронців, в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом на даху товарного вагону потяга був травмований 18-річний хлопець.

В поліції розповіли, що хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції "Одеса-Західна".

За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він заліз, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

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"Зараз на місці події працюють співробітники територіального відділу поліції. Вони встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію", - йдеться в повідомленні поліції.

Також одеські поліцейські закликали молодь не робити від таких необдуманих вчинків.

"Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише при торканні дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть", - йдеться в повідомленні.

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