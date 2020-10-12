Під Одесою хлопець постраждав під час спроби зробити селфі на поїзді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Так, за даними правоохоронців, в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом на даху товарного вагону потяга був травмований 18-річний хлопець.

В поліції розповіли, що хлопця доставили до медичного закладу з термічними опіками всього тіла із залізничної станції "Одеса-Західна".

За попередньою інформацією, юнака вдарило електричним струмом на вагоні товарного потягу, куди він заліз, щоб зробити селфі. Стан потерпілого важкий, лікарі борються за його життя.

"Зараз на місці події працюють співробітники територіального відділу поліції. Вони встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію", - йдеться в повідомленні поліції.

Також одеські поліцейські закликали молодь не робити від таких необдуманих вчинків.

"Ви повинні пам’ятати, що на залізниці током може вдарити не лише при торканні дротів, а й навіть на відстані кількох метрів від них. Розплата за кілька зроблених фото неминуча і надто жорстка – це каліцтво і навіть смерть", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що схил обвалився в курортній частині Одеси: відео з місця події.

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