В Херсоне пропал без вести несовершеннолетний мальчик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Так, херсонским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Дениса Костева.

Правоохранители сообщили, что мальчику 15 лет - он 2005 года рождения. Денис - житель Херсона. Он вечером 11 октября, примерно в 20.00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

В полиции также рассказали о приметы несовершеннолетнего: на вид ему 14-16 лет, он высокого роста, худощавого телосложения, волосы черные, короткие.

Денис был одет в темную спортивную кофту с белыми полосами, темные брюки и темные кроссовки.

"Уважаемые граждане! В случае владения информацией о местонахождении парня, просьба срочно сообщить В Херсонский отдел полиции по номеру 095-27-87-181 или "102", - обращаются в полиции к украинцам.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск 15-летнего мальчика Дмитрия Мазура, который бесследно исчез в Одессе. Подросток сбежал от матери 9 октября, и его местонахождение неизвестно.

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