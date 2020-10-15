Эксперты провели исследование и сообщили, что Одесса попала в тройку самых загрязненных промышленных городов Украины

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает Politeka.net

Специалисты провели исследование состояния воздуха в 39 городах страны, в которых определяли содержание 22 загрязняющих веществ.

Так, по данным научных работников, рейтинг возглавил Мариуполь (индекс – 14,3), затем идут Каменское Днепропетровской области (13,1) и Одесса (13). Не отстают и Днепр (12,4) с Кривым Рогом (12).

Также в первую десятку вошли: Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).

Примечательно, что среди городов, где самый чистый воздух,

оказался Измаил Одесской области. Он занимает второе место с индексом в 2,8. На первом месте Горишние Плавни Полтавской области (1,4).

Из крупных городов менее грязными оказались Харьков (3,1) и Черновцы (3,3).

Ранее мы писали, Одесса оказалась на первом месте среди городов Украины по преступности.

В частности, на днях был обнародован рейтинг самых криминальных городов Европы, передает Politeka.net, со ссылкой на данные Numbeo.

В этом списке Одесса заняла 11 позицию из-за высокого уровня преступности в городе: краж из автомобилей, грабежей и вандализма. К тому же, Одесса вырвалась в лидеры из-за уровня коррупции.

Обратим внимание, что в топ 30 угодили еще три украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24-е) и Киев (30-е), однако лидирующие позиции оказались у Одессы.

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