Эксперты провели исследование и сообщили, что Одесса попала в тройку самых загрязненных промышленных городов Украины
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает Politeka.net
Специалисты провели исследование состояния воздуха в 39 городах страны, в которых определяли содержание 22 загрязняющих веществ.
Так, по данным научных работников, рейтинг возглавил Мариуполь (индекс – 14,3), затем идут Каменское Днепропетровской области (13,1) и Одесса (13). Не отстают и Днепр (12,4) с Кривым Рогом (12).
Также в первую десятку вошли: Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).
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Примечательно, что среди городов, где самый чистый воздух,
оказался Измаил Одесской области. Он занимает второе место с индексом в 2,8. На первом месте Горишние Плавни Полтавской области (1,4).
Из крупных городов менее грязными оказались Харьков (3,1) и Черновцы (3,3).
Ранее мы писали, Одесса оказалась на первом месте среди городов Украины по преступности.
В частности, на днях был обнародован рейтинг самых криминальных городов Европы, передает Politeka.net, со ссылкой на данные Numbeo.
В этом списке Одесса заняла 11 позицию из-за высокого уровня преступности в городе: краж из автомобилей, грабежей и вандализма. К тому же, Одесса вырвалась в лидеры из-за уровня коррупции.
Обратим внимание, что в топ 30 угодили еще три украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24-е) и Киев (30-е), однако лидирующие позиции оказались у Одессы.
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