Ограничения вступают в силу с понедельника 19 октября и будут действовать 14 дней

Стемительный рост зараженных китайской инфекцией привел к тому, что в Одесской области снова ужесточили карантин

Так, в регионе снова появятся "красные" зоны и увеличатся "оранжевые".

Такое решение приняла Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net

Новые ограничения вступают в силу с понедельника 19 октября и будут действовать 14 дней.

В частности, в "красную" зону попали Беляевка и Татарбунарский район области.

В "оранжевой" зоне будет пребывать Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захарьевский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы.

Отметим, "оранжевый уровень" устанавливается в регионах, где загруженность коек составляет от 50 до 75%.

До этого мы сообщали, что рост зараженных китайской инфекцией заставил власти развернуть дополнительные больничные койки в Одессе.

Как сообщила директор горздрва Елена Якименко, для приема больных с COVID-19 будут подготовлены новые места на 170 коек.

Всего для пациентов зараженных китайским вирусом будет выделено 30% всего коечного фонда города — 714 коек. Сейчас развернуто 583. Увеличивать будут за счет одного из отделений Еврейской больницы (50 коек), отделения в инфекционной больнице (30 коек) и ГКБ №8 (90) коек.

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