В Одесской области за одну ночь спасатели потушили два масштабных пожара, к сожалению, без жертв не обошлось

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС.

Огненное ЧП с трагическими последствиями произошло в селе Сычавка Лиманского района.

В 4.02 спасателям поступил сигнал о возгорании частного двухэтажного жилого дома.

Прибывшие на место вызова пожарники увидели, что, кроме дома, открытым пламенем горит электромобиль «Nissan Leaf». Спустя час огонь удалось потушить на площади 95 квадратных метров, однако в коридоре на 1-м этаже было обнаружено тело 52-летней хозяйки дома.

Причина происшествия и ущерб устанавливаются.

В ликвидации огня были задействованы 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Еще один пожар разгорелся в городе Раздельная.

Там огонь охватил деревянные сооружения.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что горят три вплотную расположенные одноэтажные частные сараи.

Огонь был ликвидирован в 04.45 на площади 100 кв. м, не успев перекинуться на рядом стоящие жилые дома.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время курения в постели погибла молодая девушка.

Несчастный случай произошел 14 октября в селе Боково Любашевского района. Там в частном доме вспыхнул пожар.

К моменту приезда спасателей соседи уже самостоятельно потушили пламя в доме. На пепелище было обнаружено тело 22-летней хозяйки.

Предварительная причина пожара — это курение молодой девушки в постели.

Напомним,что одесситов всполошило ЧП в центре города, кадры: "грохот и угроза пожара".

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр" в Одессе, дым виден издалека: видео ЧП.

Также Politeka писала, что Одесская электричка вспыхнула во время движения: видео огненного ЧП.