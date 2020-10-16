После огласки все посты удалила

Стало известно, что украинская военная, которая получила квартиру возле моря в Одессе летом ездила в оккупированный Крым

Об этом сообщает «Український мілітарний портал»

Так, на страницах соцсетей офицер ВМСУ Мария Пышная сообщила радостную новость о получении нового жилья в Одессе. Квартиру ей дали 14 октября в День защитника Украины.

Однако там же в соцсетях и обнаружились любопытные фотографии, на которых Пышная красуется в оккупированном россиянами Севастополе.

Обратим внимание, что после огласки военная удалила посты о крымском отдыхе.

До этого мы сообщали, что российские оккупанты в Крыму задержали молодого одессита, якобы за экстремизм.

Как стало известно, 22-летний житель Одесской области приехал в начале сентября в Крым на отдых, а 22 сентября в Евпатории был задержан оккупантами за якобы публичные призывы к экстремистской деятельности на полуострове.

Силовики перевезли задержанного в Симферополь, где подконтрольный оккупантам Киевский райсуд Симферополя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в следственном изоляторе №1 Симферополя.

В свою очередь действия оккупационных властей Крыма украинские правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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