В Одесской области задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил человека и сбежал

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Так, правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который, управляя автомобилем "Жигули", вылетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб пассажир, сидевший на переднем сидении. После ДТП мужчина пытался скрыться.

В полиции рассказали, что авария произошла на закругленном участке дороги между селом Семихатка и Березовкой. Водитель и трое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили легкие травмы. Отмечается, что двое из пассажиров - подростки. Пассажир, сидевший спереди, погиб на месте аварии.

После столкновения водитель бросил машину и пассажиров и еще целых три километра шел домой с поврежденной ногой. Полиция задержала его у калитки. Сначала мужчина утверждал, что его избили и угнали машину. Тест на алкоголь показал, что у него в крови 1,51 промилле алкоголя.

По факту смертельного ДТП, случившегося под Одессой, полицией было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего"). Задержанному грозит тюрьма. Срок заключения - от 3 до 8 лет.

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