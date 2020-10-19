В Одессе на Таирово пожар уничтожил продовольственный магазин

ЧП случилось прошлой ночью в одноэтажном здании магазина «Яскравий соняшник» на улице Долгой 123/1. Подробности сообщили в региональном управлении ГСЧС на странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, как пылают перекрытия одноэтажного отдельно стоящего здания магазина.

В ГСЧС отметили, что пожар был локализован в 02:49 и ликвидирован в 03:12 на площади 80 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за одну ночь спасатели потушили два масштабных пожара, к сожалению, без жертв не обошлось.

Огненное ЧП с трагическими последствиями произошло в селе Сычавка Лиманского района. Там загорелся частный дом. Прибывшие на место вызова пожарники увидели, что, кроме здания, открытым пламенем горит электромобиль «Nissan Leaf». После ликвидации огня было обнаружено тело 52-летней хозяйки дома.

Еще один пожар разгорелся в городе Раздельная.

Там огонь охватил деревянные сооружения.

Спасатели обнаружили, что горят три вплотную расположенные одноэтажные частные сараи.

Напомним,что одесситов всполошило ЧП в центре города, кадры: "грохот и угроза пожара".

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на рынке "7 километр" в Одессе, дым виден издалека: видео ЧП.

Также Politeka писала, что Одесская электричка вспыхнула во время движения: видео огненного ЧП.