Кто это сделал пока не известно

В Одессе ночью по неизвестным причинам обстреляли отель

Речь идет о гостинице Alice Place, которая расположена на улице Академика Королева в Киевском районе города. Об этом сообщает издание « Думская » со ссылкой на свои источники в полиции.

Неизвестный взял пистолет и стал стрелять в стороны здания.

Пули повредили стеклянные двери гостиницы и стекло в служебном помещении на парковке.

На место прибыли правоохранители, которые уже открыли по факту случившегося уголовное производство. Кто это сделал пока не известно.

Ранее мы писали, в Одессе молодой человек решил отомстить водителю маршрутки, который не пустил его в салон из-за карантинных ограничений.

Инцидент случился утром на остановке по адресу улица Инглези, 17.

Как рассказали очевидцы, водитель маршрутного такси №121 не взял пассажиров на стоячие места ссылаясь на карантинные ограничения. Молодого человека это взбесило и он решил отомстить маршрутчику. Парень взял камень и швырнул его в окно транспорта, разбив стекло и травмировав одного из пассажиров в салоне. Затем хулиган скрылся с места происшествия.

Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

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