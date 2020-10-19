В Одессе ночью по неизвестным причинам обстреляли отель
Речь идет о гостинице Alice Place, которая расположена на улице Академика Королева в Киевском районе города. Об этом сообщает издание «
Неизвестный взял пистолет и стал стрелять в стороны здания.
Пули повредили стеклянные двери гостиницы и стекло в служебном помещении на парковке.
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
"Она должна уйти": Кухар и Фреймут схлестнулись на "Танцях з зірками", на танцполе будет жарко
Молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье: "Вау! Такая..."
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
На место прибыли правоохранители, которые уже открыли по факту случившегося уголовное производство. Кто это сделал пока не известно.
Ранее мы писали, в Одессе молодой человек решил отомстить водителю маршрутки, который не пустил его в салон из-за карантинных ограничений.
Инцидент случился утром на остановке по адресу улица Инглези, 17.
Как рассказали очевидцы, водитель маршрутного такси №121 не взял пассажиров на стоячие места ссылаясь на карантинные ограничения. Молодого человека это взбесило и он решил отомстить маршрутчику. Парень взял камень и швырнул его в окно транспорта, разбив стекло и травмировав одного из пассажиров в салоне. Затем хулиган скрылся с места происшествия.
Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела
Как сообщала Politeka, в Одессе под видом нацгвардейцев устроили облавы на людей: "обыскивают и грабят"
Также Politeka писала, что вирус ударил по Одесчине с невиданной силой, область попала в антилидеры: сколько заболевших