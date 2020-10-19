В Одессе патрульные вдребезги разбили служебное авто и пытались это утаить

Они по-быстрому накрыли автомобиль тканью, чтобы никто не смог сделать фото, сообщили очевидцы в местный телеграм-канал «ХО», передает Politeka.net

Как выяснилось, в понедельник, 19 октября, полицейский «Приус» попал в ДТП на улице ул. Инглези. В полиции уже отреагировали на инцидент и сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

Тем временем одесситы в соцсетях сообщают, что автомобиль врезался в гаражи и перевернулся, а также высказывают две версии о причинах ДТП. По одной, всему виной мокрое дорожное покрытие, по другой — водитель уснул за рулем.

"В любом случае, машина была в хламину убитая и ездить на таких — уже риск", - рассказали очевидцы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные люди под видом нацгвардейцев грабят прохожих.

Всё чаще в городе происходит так, что люди в камуфляжной форме останавливают на улице горожан, ведут себя нагло, обыскивают их, а затем пытаются конфисковать личные вещи.

В связи с этим военнослужащие Нацгвардии отреагировали на ситуации и заявили о мошенниках, которые пытаются обокрасть прохожих и дискредитируют бойцов.

«Эти лица являются мошенниками, которые пытаются вас обмануть и нарушают закон, чем дискредитируют честь и достоинство бойцов Национальной гвардии Украины. Если с вами такое произошло, то сразу звоните на линию 102 или обращайтесь к военным нарядам Национальной гвардии Украины», — сообщили в Нацгвардии.

Напомним, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.

Также Politeka писала, что в Одессе мужчина разбогател на 50 тысяч гривен: "пополнил счет одной купюрой", детали.