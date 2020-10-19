Вблизи Одессы в результате аварии на дороге пострадали 7 человек, в том числе двое детей
ДТП случилось в утреннее время на объездной дороге неподалеку от Клеверного моста. Там столкнулись автомобили Мерседес и Таврия. Подробности сообщили в местной полиции и показали фото с места аварии, передает Politeka.net
По информации инспекторов, водитель автомобиля Таврия, выезжая с заправочной станции на объездную дорогу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes, двигавшемуся по главной дороге, что привело к столкновению.
В результате аварии пострадали и были госпитализированы с травмами различной тяжести водители и пятеро пассажиров (в том числе двое детей возрастом 1 год и 12 лет) обоих автомобилей.
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На месте работали бригады скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 часть 1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения потерпевших) УК Украины.
Ранее мы сообщали, в Одессе грузовик без водителя протаранил магазин.
Разрушительное ДТП случилось в Суворовском районе по 20-й линии трамвая.
На Хаджибеевской дороге водитель фуры марки Renault остановился и вышел с грузовика, чтобы сходить в магазин. В это время автомобиль самовольно начал катиться.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, кроме здания магазина.
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