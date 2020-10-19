Вблизи Одессы в результате аварии на дороге пострадали 7 человек, в том числе двое детей

ДТП случилось в утреннее время на объездной дороге неподалеку от Клеверного моста. Там столкнулись автомобили Мерседес и Таврия. Подробности сообщили в местной полиции и показали фото с места аварии, передает Politeka.net

По информации инспекторов, водитель автомобиля Таврия, выезжая с заправочной станции на объездную дорогу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Mercedes, двигавшемуся по главной дороге, что привело к столкновению.

В результате аварии пострадали и были госпитализированы с травмами различной тяжести водители и пятеро пассажиров (в том числе двое детей возрастом 1 год и 12 лет) обоих автомобилей.

На месте работали бригады скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 часть 1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения потерпевших) УК Украины.

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К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, кроме здания магазина.

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