Водитель был пьян и не имел прав

В Измаиле Одесской области произошло масштабное ДТП с участием пьяного водителя, которое привело к гибели человека

Как сообщает портал "Бессарабия информ", авария случилась в ночь на 20 октября на перекрёстке проспекта Суворова и улицы Семинарской.

По данным издания, черный Volkswagen Passat под управлением пьяного водителя, ранее лишенного прав за нетрезвое вождение, на большой скорости протаранил белый Volkswagen Golf, выехал на тротуар и врезался в колонну здания.

Удар был настолько сильным что водитель белого автомобиля вылетел из салона через пассажирское окно и ударился об асфальт. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнь и скончался в карете скорой помощи. Как стало известно, он работал таксистом.

В пресс-службе патрульной полиции уже отреагировали на инцидент и рассказали, что 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat также получил травмы и был был госпитализирован.

По информации копов, в салоне авто с ним находились двое пассажиров, 57-летний мужчина и 22-летняя девушка, они не пострадали.

В полиции подтвердили, что у водителя Volkswagen Passat были признаки алкогольного опьянения, а ДТП произошло из-за не предоставления преимущества в движении автомобилем, которым управлял погибший.

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