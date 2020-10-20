Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Дубаи, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Одесса" на странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Всё дело в том, что на борту самолета во время полета одному из пассажиров стало плохо.

У мужчины возникли осложнения, связанные с сахарным диабетом.

Пилот не стал рисковать здоровьем пассажира принял решение совершить аварийную посадку.

Отмечается, что на посадочной полосе самолет уже ждали медики, которое госпитализировали больного в клинику.

К счастью, все обошлось. Мужчине своевременно оказали помощь и сейчас его состояние стабильно.

Сотрудники аэропорта еще раз напомнили пассажирам, что на рейс нужно взять с собой все необходимые препараты и специальную справку (паспорт больного), где указан диагноз и необходимые препараты для его лечения.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе совершел аварийную посадку самолет ВВС США.

Самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США совершил аварийную посадку, потому что у него отказал один из четырех двигателей. К счастью, никто не пострадал.

После того, как с борта поступил сигнал, все службы в Одесском аэропорту были в полной готовности. Воздушное судно успешно приземлилось в 14:08. Сейчас экипаж исправлет поломку в военно - транспортном самолете и в ближайшее время готовится покинуть территорию одесского аэропорта.

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