Под Одессой семь десятков спасателей всю ночь тушили масштабный пожар на заводе

Огненное ЧП случилось в селе Фонтанка-3 в Лиманском районе Одесской области. Подробности сообщили в региональном управлении ГСЧС, передает Politeka.net

Кроме того, очевидцы в соцсетях поделились кадрами пожара (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на заводе по производству металлических дверей поступило в Службу спасения «101» 19 октября в 23:26.

По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорания крыши здания цеха, существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.

В ГСЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось постоянным разрушением металлических и деревянных конструкций, единичными взрывами легковоспламеняющихся жидкостей. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Огонь удалось потушить только к утру на площади 2000 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. От ДСНС привлекались 14 единиц техники и 67 человек личного состава.

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ЧП случилось прошлой ночью в одноэтажном здании магазина «Яскравий соняшник» на улице Долгой 123/1.

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, как пылают перекрытия одноэтажного отдельно стоящего здания магазина.

В ГСЧС отметили, что пожар был локализован в 02:49 и ликвидирован в 03:12 на площади 80 квадратных метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

В тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

67 спасателей всю ночь тушили пожар на заводе под Одессой 14 пожарных машин и 67 человек личного состава ГСЧС всю ночь тушили масштабный пожар на заводе под Одессой. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на заводе поступило в Службу спасения «101» 19 октября в 23:26. Горела крыша промышленного цеха завода по изготовлению металлических дверей «Страж», расположенного в селе Фонтанка-3 на ул. Александровская дорога, 12. Существовала угроза распространения огня по всей площади крыши. Во время тушения пожара происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций. Пожарные работали по повышенному номеру вызова. Спасатели локализовали пожар в 3:09 и ликвидировали в 5:55 на площади 2000 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара - устанавливается. http://trassae95.com/all/news/2020/10/20/67-spasatelej-vsyu-nochj-tushili-pozhar-na-zavode-pod-odessoj-59124.html Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 19. Oktober 2020

Напомним,что одесситов всполошило ЧП в центре города, кадры: "грохот и угроза пожара".

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