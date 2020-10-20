Под Одессой семь десятков спасателей всю ночь тушили масштабный пожар на заводе
Огненное ЧП случилось в селе Фонтанка-3 в Лиманском районе Одесской области. Подробности сообщили в региональном управлении ГСЧС, передает Politeka.net
Кроме того, очевидцы в соцсетях поделились кадрами пожара (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на заводе по производству металлических дверей поступило в Службу спасения «101» 19 октября в 23:26.
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По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорания крыши здания цеха, существовала угроза распространения огня по всей площади крыши.
В ГСЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось постоянным разрушением металлических и деревянных конструкций, единичными взрывами легковоспламеняющихся жидкостей. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.
Огонь удалось потушить только к утру на площади 2000 метров квадратных. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. От ДСНС привлекались 14 единиц техники и 67 человек личного состава.
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ЧП случилось прошлой ночью в одноэтажном здании магазина «Яскравий соняшник» на улице Долгой 123/1.
Прибывшие на место вызова спасатели увидели, как пылают перекрытия одноэтажного отдельно стоящего здания магазина.
В ГСЧС отметили, что пожар был локализован в 02:49 и ликвидирован в 03:12 на площади 80 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
В тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава.
Напомним,что одесситов всполошило ЧП в центре города, кадры: "грохот и угроза пожара".
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