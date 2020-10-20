В Одессе мужчина пытался наложить на себя руки, открыв в квартире газ

О попытке самоубийства рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net

Жители многоэтажного дома, проживающие на улице Ильфа и Петрова почувствовали резки запах газа в подъезде. Они вызвали полицейских и рассказали, что их сосед намерен совершить суицид.

Также они сообщили, что мужчина уже не в первый раз пытается покончить с собой.

В патрульной отметили, что поскольку сегодня была угроза жизни всем жильцам дома – мог произойти взрыв, инспекторы приняли безотлагательное решение попасть в квартиру самостоятельно, не дожидаясь соответствующих служб.

Полицейские в присутствии соседей зашли в помещение и увидели, что в комнате находился человек, который едва дышал, а на кухне была включена газовая плита.

Правоохранители быстро отключили газ, а мужчину передали прибывшим медикам.

Придя в себя одессит признался, что пытаясь себя убить, порезал вены на руках, но довести дело до конца не смог. Поэтому решил совершить суицид другим способом (открыл газ), но патрульные ему помешали.



Не так давно мы писали о еще одной попытке самоубийства в Одессе. Мужчина пытался спрыгнуть с 10 этажа на улице Тополевой.

Прибывшие на место копы увидели, как мужчина сидел на козырьке окна и никого к себе не подпускал. Патрульные после психологических убеждений отговорили одессита совершить непоправимое.

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