В Одессе был замечен самолет-акула АН-26
Об этом сообщила пресс-служба одесского аэропорта на странице в Фейсбук, передает Politeka.net
Широкую известность воздушное судно с необычной окраской в виде акулы получило после съемок голливудского блокбастера «Неудержимые-3». Самолет играл важную роль в сюжете, с ним взаимодействовали такие известные актеры как Сильвестр Сталонне, Арнольд Шварцнеггер, Антонио Бандерас и Джейсон Стейтем.
Как стало известно, после выхода фильма в прокат в 2014 году "акулу" выставили на продажу. А спустя четыре года, в 2018, его купила украинская авиакомпания Eleron. Теперь самолет занимается грузовыми перевозками.
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До этого мы сообщали, что пассажирский самолет, следовавший из Киева в Дубаи, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.
Всё дело в том, что на борту самолета во время полета одному из пассажиров стало плохо.
У мужчины возникли осложнения, связанные с сахарным диабетом.
Пилот не стал рисковать здоровьем пассажира принял решение совершить аварийную посадку.
Отмечается, что на посадочной полосе самолет уже ждали медики, которое госпитализировали больного в клинику.
К счастью, все обошлось. Мужчине своевременно оказали помощь и сейчас его состояние стабильно.
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