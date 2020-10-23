В Одессе силовики задержали военных, которые требовали взятки

Такую информацию обнародовали в пресс-центре СБУ, передает Politeka.net

Так, на взятке попались командир и старшина роты материального обеспечения одной из воинской частей Одесской области.

В СБУ рассказали, что подозреваемые вымогали от 200 до 500 долларов за непривлечение солдат к дисциплинарной ответственности, согласование служебных документов, которые необходимы для вступления в военные вузы и другие «услуги».

В качестве посредника фигурант привлек старшину роты, который непосредственно получал деньги от военнослужащих.



Силовики задержали их , во время второго транша в 3000 гривен из взятки в 200 долларов от военнослужащего, который нарушил порядок несения службы. За деньги фигуранты обещали не инициировать его перевод с контрактной на срочную службу.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее мы сообщали, что в Одессе двое пьяных военнослужащих решили пострелять возле известного детского центра «Молодая гвардия»

Инцидент произошел около трех часов ночи в Лузановке.

Увидев двух пьяных людей, которые развлекались тем, что стреляли в воздух из оружия сотрудники детского центра «Молодая гвардия» вызвали полицию при помощи кнопки срочного вызова.

Как только приехали правоохранители, мужчины попытались сбежать, во время задержания один из них начал оказывать сопротивление.

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