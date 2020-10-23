Во время пожара в центре Одессы из горящего дома спасли девушку

ЧП случилось в пятницу 23 октября в коммунальной квартире на улице Пастера, 26. Там произошло возгорание на втором этаже двухэтажного жилого дома, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщения спасателей.

По словам пожарников, загорелось имущество, мебель и деревянная отделка, а сам в общем коридоре коммунальной квартиры.

Огнеборцам удалось ликвидировали пожар через 20 минут после приезда на площади 10 кв. м. Во время тушения пожара по трехколенной лестнице была спасена 23-летняя девушка, которая снимала там квартиру.

Ее вывели на улицу по пожарной лестнице.

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Тушение пожара осложнялось постоянным разрушением металлических и деревянных конструкций, единичными взрывами легковоспламеняющихся жидкостей. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.

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