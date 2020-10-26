В сети показали, как американские спортсмены помахали кулаками в ресторане Одессы
Видео драки обнародовали очевидцы в местном телеграм-канале «xydessa», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
В телеграм-канале уточняют, что участниками массовой драки стали американские легионеры баскетбольного клуба "Одесса" 30-летний Баден Джаксен и 28-летний Дрю Брендон. Они отдыхали в одном из заведений Южной Пальмиры с девушками. В какой-то момент случилась перепалка и Баден Джаксен набросился на одного из мужчин, посетителя ресторана с кулаками. На подмогу ему пришел Дрю Брендон.
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В результате одному мужчине разбили голову. На место вызвали полицию. По словам очевидцев, копам даже пришлось применить слезоточивый газ.
О причинах конфликта информации нет.
До этого мы сообщали, что гастролеры из Закавказья устроили разборки в одесском ресторане.
25 октября, компания мужчин кавказцев зашла в заведение «Фанкони» на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской, однако персонал ресторана отказался их обслуживать из-за недостойного поведения во время предыдущего визита.
Сначала завязалась потасовка с официантом, после чего дебоширы бросились в драку с частной охраной. Один из охранников выстрелил в воздух из пистолета, чтобы усмирить кавказцев.
Далее правонарушители скрылись с места происшествия на белом BMV, но их задержали полицейские.
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