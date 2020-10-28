Американские водолазы прибыли в порт «Южный» Одесской области, чтобы исследовать его акваторию

Об этом сообщает портал Армия Информ, где размещены соответствующие фотографии, передает Politeka.net

Так, специалисты специализированного подразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) совместно с украинскими водолазами начали работы по подводному осмотру и гидрографическим промерам в районе причала №29 порта Южный недавно переданного для нужд украинских ВМС.

Как стало известно, мероприятие проводится для предварительной оценки возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале.

«Совместное выполнение задач позволит военнослужащим обеих стран обменяться практическим опытом, ознакомиться с техническим оборудованием для подводных работ, особенностями организации водолазных работ», - говорится в сообщении.

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Высадку с вертолетов, оборону участка побережья и транспортировку на кораблях Военно-морских сил отработали военнослужащие 88-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется в Болграде Одесской области.

В район учений, расположенный на берегу моря, морпехов доставили на вертолетах. Бойцы совершили десантирование посадочным способом.

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