О том, где находились родители детей, не сообщается

Во время пожара на Одесчине погибли маленькие дети

О ЧП с трагическими последствия проинформировали в пресс-службе регионального управления ГУНП, передает Politeka.net

Пожар случился в жилом доме в селе Новокрасное Раздельнянского района утром, 28 октбря.

По словам спасателей, в 9:57 к ним обратились местные жители и рассказали, что на улице Набережной загорелось одноэтажное здание.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела одна из комнат. В течении часа им удалось потушить пламя. Во время ликвидации огня в доме были найдены двое малышей возрастом 8 месяцев и два года.

О том, где находились родители детей, в службе не сообщают.

Сейчас устанавливается причина пожара.

До этого мы сообщали, что в Одессе полиция бросилась на поиски 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал.

Как стало известно, в Малиновском районе города пропал Олег Писарский, 2010 года рождения.

Известно, что мальчик вышел из дома около 06:00 утра и больше не возвращался.

Приметы пропавшего ребенка – рост 120-122 см, худощавый, с русым цветом волос и зелеными глазами. Одет был в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черные кеды с белыми вставками.

«Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом по телефону: (048) 765-75-27 или на горячую линию «102», - говорится в сообщении.

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