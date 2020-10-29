В сети показали последнее сообщение мужчины, который скончался от сердечного приступа, когда ждал своей очереди для сдачи бюллетеней и протоколов голосования в одесском теризбиркоме
Его смс обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Член избирательной комиссии 48-летний Валерий Сердюк написал в общем чате следующие слова, которые стали последними:
«Очередные выборы еще раз показали, как власть не любит свой народ… К большому сожалению», - отметил он.
«Даже в Запорожье заставили весь холл скамейками. А тут даже сена не бросили», - написал Валерий Сердюк за несколько часов до своей смерти.
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Напомним, 28 октября Валерий скончался предположительно от инфаркта. Мужчине стало плохо в здании «новой мэрии» на улице Косовской после нескольких суток ожидания сдачи бюллетеней и протоколов в территориальную избирательную комиссию.
Ранее мы писали, что в Одессе членам избирательных комиссий приходится ночевать на лестнице, потому что уже второй день они не могут сдать протоколы.
Так, в Одессе второй день подряд члены участковых избирательных комиссий не могут сдать протоколы в городской территориальный избирком и образуют огромные очереди. Многим из членов избиркомов пришлось ночевать прямо на лестнице "новой мэрии", охраняя бюллетени.
Людей "загнали" в коридор, где даже при открытых окнах практически нечем дышать.
Кое-кому родственники приносили складные стулья, раскладушки и карематы. Люди спят и едят прямо в коридорах.
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