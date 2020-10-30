В Одессе агрессивный мужчина устроил дебош, а потом напал на полицейского
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Жильцы многоквартирного дома по улице Варненской позвонили в полицию и попросили угомонить неизвестного мужчину, который шумел в подъезде и стучал в дверь.
Прибывшие копы попросили его усмириться, однако одессита это еще больше разозлило и он начал нецензурно бранится, а затем выбил из рук полицейского служебное удостоверение и толкнул в грудь.
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Буяна скрутили и доставили в отделение полиции, где при составлении административного протокола задержанный внезапно ударил копа кулаком в лицо.
Теперь злоумышленник помещен в СИЗО и ему светит уже до 5 лет за «умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому при исполнении», а не только за хулиганство.
До этого мы сообщали, что в Одесской области компания людей напала полицейских и разбила служебный автомобиль.
Инцидент зафиксировали возле местного кафе в городе Подольске. Полицейские приехали на разборки в развлекательное заведение, где между посетителями произошла драка. Далее, копы остановили для разговора пятерых участников конфликта, однако последние не пожелали с ними беседовать и стали вести себя агрессивно.
«Двое, вместо ответа на вопрос, бросились в драку. Кроме этого, один из мужчин разбил кулаком боковое стекло служебного автомобиля», - сообщили в полиции.
Напомним, в Одессе совершено нападение на учительницу, видео беспредела: "разбил голову и кричал, что....".
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Также Politeka писала, что в Одессе мужчина разбогател на 50 тысяч гривен: "пополнил счет одной купюрой", детали.