В Одессе готовятся развернуть дополнительные места для заболевших китайским вирусом

В Одессе и области с каждым днем число зараженных инфекцией все возрастает. Цифры статистики бьют печальные антирекорды. Власти Одессы начали разрабатывать план действий в связи с новым антирекордом.

Как сообщила глава департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко в Одессе разворачивают еще 150 койко-мест для приема больных, пишет местное издание Думская .

Чиновница отметила, на сегодняшний день, Минздравом под нужды больных обозначены 30% всего коечного фонда. В Одессе уже функционируют 706 коек, а необходимы еще 110 для выполнения норматива. В департаменте решили взять с запасом и открыть 150 коек в ГКБ№5 – для этого потребуется более 7 миллионов гривен.

«В случае негативного прогноза мы рассматриваем возможность оснащения койками детского отделения ГКБ №5 на Лидерсовском бульваре и детского лагеря «Виктория», однако в обоих случаях потребуется как медицинское оборудование, так и персонал, которого пока нет», — рассказала Якименко.

Ранее мы сообщали о смерти одесскойго военнослущащего ВСУ от китайского вируса.

Военный одной из частей заболел и лечил дома ОРВИ, однако ему стало хуже. Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Одессы и сделали анализ на китайский вирус. 18 октября ПЦР-тест оказался положительным.

22 октября состояния его здоровья ухудшилось, и пациент был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Несмотря на все принятые меры, военный ВСУ не смог справиться с болезнью и 31 октября стало известно о смерти мужчины, который имел хронические сопутствующие заболевания.

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