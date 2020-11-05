В Одессе пожар охватил гостиницу Maristella marine residence, которая находится на побережье 10 станции Большого Фонтана

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на информацию местных спасателей.

Как стало известно, огонь вспыхнул поздно вечером 4 ноября и охватил летнюю площадка ресторана.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидирование возгорание в течении 20 минут.

Огонь повредил внешнюю стену банкетного шатра. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, а владельцы подсчитывают убытки.

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в ЖК "Альтаир".

По информации спасателей, около 9 часов вечера возгорание началось в трехкомнатной квартире на последнем этаже новостоя по адресу Люстдорфская дорога. Пожарники эвакуировали из здания 6 человек, которые из-за сильного задымления оказались в западне.

Площадь площадь возгорания составила 100 кв. метров, огонь тушили около часа 43 спасателя и 13 пожарных машин.

Жительница дома Анастасия, в чьей квартире начался пожар, рассказала, что у нее загорелось масло на сковороде, а затем поднялся дым.

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