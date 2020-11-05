В Одессе с новой силой полыхают легковые автомобили

Так, средь бела дня на Черемушках загорелся Жигули. О пожаре сообщили местные спасатели, передает Politeka.net

Они рассказали, что 5 ноября, около 13:15 на улице Героев Крут произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Легковушка была припаркована в районе дома №20в, у ресторана El Solo.

Прибывшие на место пожарники залили машину пеной.

В результате ЧП полностью сгорели бампер и салон машины. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

К счастью никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две спецмашины.

Ранее мы сообщали, в Одессе на проезжей части загорелся автомобиль.

Происшествие случилось вечером, на улице Королева возле управления Патрульной полиции. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, во время движения в автомобиле что-то стрельнуло под капотом и загорелось.

Водитель попытался потушить огонь самостоятельно, однако машина сгорела за считанные минуты, еще до приезда спасателей.

К счастью пострадавших нет.

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Ночью на территории паркинга злоумышленник облил автомобиль Volkswagen зажигательной смесью и поджег.

Как только автомобиль вспыхнул, поджигатель убежал. Пожар ликвидировали сотрудники службы спасения.

35-летняя владелица поврежденного авто обратилась в полицию. Копы по горячим следам установили и задержали поджигателя.

Им оказался 21-летний житель Арцизского района Одесской области, который во всем признался.

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