В Одессе с новой силой полыхают легковые автомобили
Так, средь бела дня на Черемушках загорелся Жигули. О пожаре сообщили местные спасатели, передает Politeka.net
Они рассказали, что 5 ноября, около 13:15 на улице Героев Крут произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Легковушка была припаркована в районе дома №20в, у ресторана El Solo.
Прибывшие на место пожарники залили машину пеной.
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В результате ЧП полностью сгорели бампер и салон машины. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
К счастью никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации огня участвовали восемь пожарных и две спецмашины.
Ранее мы сообщали, в Одессе на проезжей части загорелся автомобиль.
Происшествие случилось вечером, на улице Королева возле управления Патрульной полиции. Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, во время движения в автомобиле что-то стрельнуло под капотом и загорелось.
Водитель попытался потушить огонь самостоятельно, однако машина сгорела за считанные минуты, еще до приезда спасателей.
К счастью пострадавших нет.
Также мы писали, в Одессе подожгли автомобиль в подземном паркинге.
Ночью на территории паркинга злоумышленник облил автомобиль Volkswagen зажигательной смесью и поджег.
Как только автомобиль вспыхнул, поджигатель убежал. Пожар ликвидировали сотрудники службы спасения.
35-летняя владелица поврежденного авто обратилась в полицию. Копы по горячим следам установили и задержали поджигателя.
Им оказался 21-летний житель Арцизского района Одесской области, который во всем признался.
Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии
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