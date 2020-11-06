На трассе В Одесской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика

Сначала о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях и разместили видео с места аварии, передает передает Politeka.net

Они рассказали, что буксируемый автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

"Одесская трасса, 5 км в Ревова. Фура и автобус и еще кто-то. Перекрыта полностью вся дорога и даже одна полоса встречки. Пробка огромная", – написали свидетели случившегося.

Позже информацию прокомментировала пресс-служба патрульной полиции в Одесской области и рассказала детали происшествия.

По данным инспекторов, ДТП произошло на трассе Киев – Одесса в Ширяевском районе, примерно в 90 км от Одессы. Во время движения автобус перевернулся на бок.

«Неисправный автобус перевозил автомобиль — эвакуатор МАN. Передние колёса автобуса были закреплены на автомобиле, а задними он катился за МАNом. Во время спуска автобус отцепился, эвакуатор потерял управление и выехал на встречную полосу», - сообщили патрульные.

Водитель, который перевозил автобус получил травмы. У него перелом голени и ушибы. Других пострадавших нет.

До этого мы сообщали, что серьезное ДТП забрало жизнь водителя в Одесской области.

Авария случилась около часа ночи на окраине поселка Великодолинское Овидиопольского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, в результате его машина съехала в кювет и перевернулась.

Мужчина-водитель получил травмы не совместимые с жизнью и скончался.

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