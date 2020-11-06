В Одессе распоясалась банда, которая грабила прохожих и посетителей ночных клубов

Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Зачинщиком преступной банды являлся 20-летний одессит. Он вместе со своими сообщниками подходили к подгулявшим людям на улицах или в развлекательных заведениях, провоцировали их на конфликты, а потом отбирали у них деньги, телефоны, часы, золотые украшения и другие ценные вещи.

Жертвами злоумышленников стали свыше 10 человек, в том числе иностранцы.

Похищенное личные вещи позже сдавали в ломбард.

Полицейские задержали одного из членов преступной группировки. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.186 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжаются поиски его подельников.

До этого мы сообщали, что на границе в Одесской области силовики задержали банду иностранцев, которая похитила из банкоматов крупную сумму денег.

В состав преступной группировки входили пять иностранцев, все они граждане Молдовы и ранее уже были судимы. Мужчины грабили банкоматы в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.

Преступники выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Сначала они выясняли расписание работы учреждений, информацию об охране, сигнализации и составляли план действий. Все преступления совершали ночью: взламывали защитные двери и решетки банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

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