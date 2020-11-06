В Одессе зараженных китайским вирусом планируют размещать на морвокзале и санаторий имени Чкалова

Такую информацию озвучил в ходе брифинга первый заместитель главы ОГА Вячеслав Овечкин, в пятницу, 6 ноября, пишет Думская.

Ранее в ОГА подумывали при нехватке мест во время эпидемии развернуть мобильный госпиталь в спорткомплексе «Олимпиец», однако против этого решнения взбунтовались спортсмены и тренера, которые там занимаются.

Чиновник отметил, что сейчас от этой идеи пока не отказались, но параллельно допускают возможность размещения больных на территории Морвокзала или в санатории им. Чкалова.

«Помимо «Олимпийца», – мы знаем о его недостатках, – мы рассматриваем Морской вокзал в Одессе и санаторий Чкалова. Думаю, что последние два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, – рассказал он.

По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.

За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.

В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.

Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

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