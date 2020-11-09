Опять закрывают на карантин

Постоянное увеличение числа заболевших в Одессе привело к тому, что на карантин стали отправлять школьников и детей в детсадах

Всплеск заболеваемости ОРВИ привел к тому, что утром, 9 ноября в Одессе закрыли детский сад №45. Там заболели более 20 процентов детей. Об этом сообщила в ходе брифинга глава департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

Также на 9 ноября в городе закрыто 3 школьных класса.

«В целом же ситуация достаточно стабильная. Сегодня по сравнению с прошлым годом количество закрытых классов и групп намного меньше», – сообщила чиновница.

В тоже время стало известно, что один из учащихся военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного заболел COVID-19.

По словам замдиректора горздрва Надежды Гончаренко, в детскую больницу №3 госпитализировали пятерых контактных учеников для обследования и лечения.

В лицее остались еще 40 воспитанников, за здоровьем которых будут наблюдать. Всех учеников решили перевести на дистанционное обучение. А родителей учеников попросили временно изолировать детей дома.

По состоянию на утро, 9 ноября нна территории Одесского региона выявлено еще 463 случая китайского вируса.

В СНБО сообщили, что за все время пандемии число заболевших достигло выявлено в 28728, при этом скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 420 человек.

Выздоровели 7429, 20879 болеют, у 30044 подозревают наличие вируса.

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