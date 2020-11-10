Во вторник, 10 ноября в Одессе во многих районах города не будет света и воды

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службы коммунальных предприятий.

В Инфоксводоканале предупредили, что на 10 ноября запланирована масштабная замена устаревших сетей и оборудования.

Специалисты будут обновлять аварийный участок квартального водопровода по проспекту Небесной сотни от 31 до 37 дома.

В связи с этим с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам

Небесной Сотни, 31-63, Академика Королева, 2-8, 1-5, Инглези, 1-5.

А света не будет по следующим адресам:

1-й Балтский переулок

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

С 08:00 по 17:00

1-й Водопроводный переулок

4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

С 09:00 по 18:00

1-й Дачный переулок

10/7, 4, 5, 6, 7, 10/12, 10/4, 10/1, 10, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011, 10а

С 09:00 по 17:00

1-й переулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

С 09:00 по 20:00

1-й переулок Нефтяников

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

С 09:00 по 20:00

1-й переулок Равенства

90

С 08:00 по 20:00

1-й Полевой переулок

2, 4, 6, 10, 12, 14

С 09:00 по 18:00

1-й Студенческий переулок

15а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4а, 8а, 11а, 18а, 2а, 6а, 16а, 15б, 2б, 11б, 19а, 5а, 12б, 8б, 18, 9а, 19, 10а

С 09:00 по 18:00

1-й Украинский переулок

5а, 1, 9а, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

С 09:00 по 17:00

1-й Февральский переулок

1, 3, 5, 7

С 09:00 по 20:00

1-й Флотский переулок

5, 7а, 7

С 09:00 по 20:00

1-й Хаджибеевский переулок

7

С 09:00 по 20:00

1-й Хрустальный переулок

2Б, 2, 8Б, 4б

С 09:00 по 17:00

1-й Черноморский переулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36А, 12а, 32/2, 42б, 5А, 18, 15А, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

С 08:00 по 17:00

1-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А, 4а, 9а, 11, 8а, 24а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:00 по 20:00

1-я линия 8 Марта

109/2, 109/1, 109а, 109

С 08:00 по 17:00

1-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 8а, 4а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

С 09:00 по 20:00

10-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

С 08:00 по 17:00

10-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 21А, 14А, 23а, 12, 19А, 13, 14, 15, 17, 19, 25

С 08:00 по 20:00

10-я Суворовская улица

19, 21, 22, 23, 19Б, 24

С 09:00 по 17:00

10-я улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

С 09:00 по 19:00

11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

24А, 22А, 18, 26А, 9А, 7, 13, 20А, 9, 26, 14а, 1, 3, 11, 24, 22, 5, 12, 14, 1А, 7А, 20, 10, 16

С 08:00 по 20:00

11-я Суворовская улица

1

С 09:00 по 19:00

12-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

18Б, 9, 10, 11, 21а, 16а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

С 08:00 по 20:00

13-й Черноморский переулок

1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

С 08:00 по 17:00

13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

16А, 9, 10, 25А, 11, 12А, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

С 08:00 по 20:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

23б, 9, 17а, 12а, 14а, 23а, 22, 10а, 26, 16, 24, 12, 13, 14, 19, 11, 20, 15, 10, 21, 25, 17, 18, 23

С 08:00 по 20:00

2-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

С 08:00 по 17:00

2-й Водопроводный переулок

2, 4

С 09:00 по 18:00

2-й Кустанайский переулок

2а, 2, 4

С 09:00 по 19:00

2-й переулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

С 09:00 по 20:00

2-й переулок Костанди

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7А, 14А, 4А, 4Б, 15, 5А

С 09:00 по 17:00

2-й переулок Нефтяников

1, 2, 3, 4, 5

С 09:00 по 20:00

2-й Студенческий переулок

2, 6А, 17, 19а, 6Б, 9, 6, 7, 13, 15, 16а, 3, 1, 11, 5, 12, 14, 4, 19, 10, 8, 16

С 09:00 по 18:00

2-й Украинский переулок

1, 2

С 09:00 по 17:00

2-й Февральский переулок

1, 7, 7а, 5, 1А

С 09:00 по 20:00

2-й Флотский переулок

3, 4, 8

С 09:00 по 20:00

2-й Хаджибеевский переулок

10

С 09:00 по 20:00

2-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

С 08:00 по 17:00

2-я Пересыпская улица

32, 34

С 08:00 по 17:00

3-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

С 08:00 по 17:00

3-й переулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

С 09:00 по 20:00

3-й переулок Костанди

3, 9, 57, 2А, 11, 2Г, 1/3

С 09:00 по 17:00

3-й переулок Нефтяников

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

С 09:00 по 20:00

3-й Студенческий переулок

2, 4, 6, 8

С 09:00 по 18:00

3-й Флотский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

С 09:00 по 20:00

3-й Хаджибеевский переулок

1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

С 09:00 по 20:00

3-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 21, 31А, 24, 22, 26, 32, 25, 16, 29, 15, 31, 23, 27, 30, 28, 33, 18, 17, 34

С 08:00 по 17:00

3-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 20:00

3-я Пересыпская улица

19, 21, 23, 25, 27

С 08:00 по 17:00

36-я линия

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25/2, 13А, 19, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

С 09:00 по 17:00

36-я линия

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 25/1, 59а, 25/2, 43А, 45, 30/А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

С 09:00 по 19:00

37-я линия

17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 18а, 30/1, 31а, 29/3, 35, 36, 37, 39, 39а

С 09:00 по 19:00

37-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 3г, 14, 3/В, 3а, 39а, 30/1, 18а, 31а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

С 09:00 по 17:00

38-я линия

2, 6, 12, 16а, 3, 3А, 1, 8, 14

С 09:00 по 17:00

39я Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 4а1, 4а, 10а, 8А, 1а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

С 09:00 по 17:00

4-й Балтский переулок

2, 4, 5, 6, 8, 10, 9/11, 6/3, 11, 12, 14

С 08:00 по 17:00

4-й переулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

С 09:00 по 20:00

4-й Студенческий переулок

13а, 1, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

С 09:00 по 18:00

4-й Флотский переулок

1

С 09:00 по 20:00

4-й Черноморский переулок

1, 15А, 32/А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41/А, 27, 19, 4, 43, 14, 31

С 08:00 по 17:00

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

С 09:00 по 17:00

4-я линия 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а

С 09:00 по 20:00

40а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5

С 09:00 по 17:00

41-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 по 17:00

42-я линия

1, 2, 3, 4, 6А, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

С 09:00 по 17:00

43-я линия

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 11а, 14а, 12а, 8а, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

С 09:00 по 17:00

44-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 18а, 35/1, 43а

С 09:00 по 17:00

45-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 8а, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 по 17:00

46-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

С 09:00 по 17:00

47-я линия

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 по 17:00

48-я линия

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 2/Б, 13, 10а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 по 17:00

49-я линия

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16а, 20а, 20, 9а, 11а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 по 17:00

5-й Балтский переулок

19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 09:00 по 18:00

Училищная улица

24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 28а, 42А, 35а, 43, 44, 45, 47

С 09:00 по 18:00

Февральская улица

42Б, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 18, 40, 17, 33, 30, 9, 2а, 3, 32, 22, 42, 23а, 33б, 15, 38, 29, 26, 10/2, 7, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20/6, 42А, 8, 14, 34а, 12, 24, 11, 2, 5, 34, 25, 4, 23, 33а, 20, 10, 50, 43, 54а, 51, 49, 55а, 35, 39, 54, 37, 56, 57, 44, 45, 48, 46, 53, 52, 59, 55, 41, 58, 47, 27

С 09:00 по 20:00

Флотская улица

2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9а, 29а, 11, 27а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

С 09:00 по 20:00

Фонтанская дорога

74, 85а, 141, 141а, 62/2, 95/53, 95/51, 95/5, 5, 95/56, 95/54, 89/В, 956, 89, 89Г, 113, 109, 117, 101/1, 107, 58/2, 85А, 58/1, 113а, 109а, 58, 58/3, 95/4, 111, 115, 58/4, 71/2, 97, 95А/1, 95/3, 95б, 71Г, 99/4, 101, 103, 99/1, 7, 73, 95а, 71/8А, 95Д, 99, 95, 2, 95/3а, 99/6, 71А, 165., 165/16, 91а, 151/30, 151, 74Б, 151уч.19, 151/28, 76/15, 87А, 36, 52, 46, 38, 38а, 42, 50, 42а, 40, 36Б, 46а, 44, 102, 88, 88А, 76/12, 76/9, 76/18, 76/22, 76/14, 56, 54, 159, 165, 114в, 114/7, 114Г, 171, 114/10, 114/4, 76/100, 114/, 114, 114б, 90, 96а, 98, 98/2, 98/96, 98г, 92/94, 86/13, 84/2, 82а/1, 84/7, 78/6, 86/3, 86/5, 86/14, 78/5, 86/11, 82А, 86уч16, 76/29, 82а/3, 86/2, 86уч.15, 86Б, 78/19, 86/1, 84/5, 86, 86/8, 84/8, 86/10, 78/15, 86уч26, 86/9, 82, 86/4, 78/13, 86/24, 78/20, 78/23, 84/1, 78/17, 78/24, 84, 84/4, 78/30, 78/1, 78, 82/1, 86/16, 78/9, 78уч.13, 157уч17, 1556, 1553, 100, 155/6, 157Б, 157уч3, 96б, 155, 1552, 157, 157/10А, 157/12, 157/2, 145, 155К, 1554, 1551, 15730, 100А, 106/27, 95/1, 95/2, 83А/3, 85, 85в, 85ж, 83а, 83б, 85Д, 91, 87, 85б, 83, 83в, 114/2

С 09:00 по 17:00

Фонтанская дорога

106/40, 106/37, 106/19

С 08:00 по 20:00

Фонтанская дорога

106/38, 159А, 106/35, 106, 106/26, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/39, 106/34, 106/21, 155/2, 1553, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 104, 104А, 157, 106/30, 106Б, 159, 106/24

С 09:00 по 17:00

Хаджибеевская дорога

2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 241а, 493а, 267а, 265а, 473а, 485а, 481а, 123а, 39/1, 24/1, 241б, 365а, 239а, 255а, 491а, 193а, 377а, 315в, 271а, 189/191, 217а, 357б, 379а, 317а, 315а, 361а, 429а, 27в, 487а, 14а, 511, 151а, 335а, 277а, 307а, 341а, 467а, 17а, 453а, 427а, 8А, 357а, 27а, 311а, 107а, 513, 515, 517, 519

С 09:00 по 20:00

Холмистая улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

С 09:00 по 20:00

Хрустальная улица

2, 6, 8, 10, 4А, 4

С 09:00 по 17:00

Хрустальный переулок

5, 6, 7, 8, 9, 10

С 09:00 по 17:00

Хуторская улица

95Е

С 09:00 по 20:00

Цветочная улица

2, 7/87, 66а, 28, 16, 58, 67/55, 39/69, 61, 57, 46/77, 63, 49/64, 23, 75, 36б, 34/39, 7/86, 54, 44, 13/83, 23/76, 8, 20, 79, 10, 32, 87/5, 47, 36а, 60, 12, 59, 53, 71, 6, 46, 36, 63/57, 19/80, 38, 91, 25/77, 10а, 15, 6556, 48, 26, 14, 1пр.3, 43, 40/31, 1пр.4, 1пр.26, 1пр.II, 1прIV, 1пр.V, 1пр.1, 2а, 73, 22, 4, 1прIII, 1пр.17, 1прVII, 1пр.IX, 24, 1пр.2, 11/84, 1пр.25, 3/88, 42, 1пр.18, 1пр.VI, 33/72, 1пр I, 30, 1№VIII, 1, 41/68, 9, 56а/70

С 09:00 по 17:00

Центральная улица

3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

С 09:00 по 17:00

Чубаевская улица

26А, 16б, 7, 26/1, 26б, 26/2, 18Б, 15К, 15И, 11Д, 15Б1, 16, 15Б, 13, 11, 22б, 9в, 9б, 28б, 24а, 22А, 20, 9а, 20а, 26, 9А/Б, 17, 16а, 15д, 28, 18, 15д2, 15г, 13а, 9г, 18а, 17/2, 15в, 28а, 15ж, 24, 15а, 14, 22, 5, 9б/2, 18/5, 17/1, 9

С 09:00 по 17:00

Шестакова улица

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 49а, 81/2, 31а, 35а, 17А, 10А, 27а, 41А, 91, 93, 37А

С 09:00 по 17:00

Яблочная улица

1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 17:00

Напомним, одесситам массово перекроют воду: коммунальщики разразились угрозами

Как сообщала Politeka, в Одессе на Привозе забил фонтан из грязи, видео: "рядом торгуют овощами"

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