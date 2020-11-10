В Одесской области супруги отравились угарным газом, один из них не выжил

Трагическое происшествие случилось на днях в селе Шевченково в Килийском районе. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в жилом доме по улице Новой пожилые супруги отравились угарным газом. Медики смогли спасти 79-летнего мужчину, при этом его 74-летняя жена скончалась до еще до оказания какой-либо помощи.

В ГСЧС отметили, что трагедия возникла вследствие неправильной эксплуатации системы отопления, из-за чего отравляющее вещество заполнило комнаты дома и отравило его хозяев.

Спасатели обратили внимание, что такие явления время отопительного сезона очень распространены.

До этого мы сообщали, что жители Одесской области массово травятся грибами.

За последние несколько недель в результате отравления дикорастущими грибами под капельницы попали 35 человек, шестеро из которых — дети. Один случай привел к смертельному исходу.

Ранее уже сообщали о смерти 9-летней девочки из Саврани, которая отправилась в лес с мамой, насобирала грибов, а потом их отведала. Ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Также стали известны еще случаи отравления.

Целой семьей слегли в больницу грибники-любители в Лиманском районе. Другая супружеская пара, приобретя сомнительные грибы с рук в Одессе, накормила ими двух маленьких сыновей, 2015 и 2017 рождения. Аналогичная ситуация в семье с Кодимского района, где мать, принеся домой собственноручно собранные грибы, съела их вместе с дочками семи и тринадцати лет.

Напомним, что в сети показали фото пары, которые утонули на курорте под Одессой: "Накануне свадьбы"

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