В Одессе в районе Аркадии случился пожар, густой дым которого виден за несколько километров

Соответствующее видео разместили очевидцы в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

Так, днем 10 ноября на улице Солнечная, пылало одно из зданий. Густые черные клубы дымабыли видны издалека.

На место съехались пожарные, которые оперативно загасили огонь.

В пресс-службе ГСЧС уже прокомментировали информацию о пожаре. Они рассказали, что огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Помещения были не жилыми.

Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

До этого мы сообщали, что в Одессе пожар охватил гостиницу Maristella marine residence, которая находится на побережье 10 станции Большого Фонтана.

Огонь вспыхнул поздно вечером 4 ноября и охватил летнюю площадка ресторана.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидирование возгорание в течении 20 минут.

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5 ноября, около 13:15 на улице Героев Крут произошло возгорание автомобиля «ВАЗ». Легковушка была припаркована в районе дома №20в, у ресторана El Solo.

Прибывшие на место пожарники залили машину пеной.

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