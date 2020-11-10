В Одессе езда на красный свет привела к жуткой аварии
ДТП случилось около 2:30 часов 10 ноября на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net
Как стало известно, 37-летний водитель Mercedes-Benz GLE вылетел на красный сигнал светофора на перекресток Адмиральского проспекта и ул. Краснова. Он не уступил дорогу водителю Chevrolet Aveo, в результате произошло сильное столкновение.
Экс-солистка "Серебро" с идеального ракурса показала свои упругие места: "Супер бум!"
Дочери Брежневой, Седоковой, Джоли и других звезд сводят с ума красотой: топ фото юных "богинь"
Располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила»
Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
В аварии погибла пассажирка Chevrolet, женщина умерла в реанимационном отделении городской больницы. Водители и другие пассажиры получали травмы разной степени тяжести. Они также госпитализированы.
По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 ст. 286 УК - «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».
До этого мы сообщали, что пьяный водитель лишил жизни пассажира и скрылся с места ДТП.
Авария случилась вблизи села Выгода в Беляевском районе.
32-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб. Пассажир на заднем сидении погиб мгновенно. Водитель и его жена, которая также находилась в машине, покинули место аварии.
Однако полиции удалось их разыскать. Как выяснилось, у водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения.
Напомним, что лобовое столкновение с микроавтобусом забрало жизни людей под Одессой, видео: "разлетелось на части"
А еще Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину, видео трагедии
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..."