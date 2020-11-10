В Одессе езда на красный свет привела к жуткой аварии

ДТП случилось около 2:30 часов 10 ноября на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net

Как стало известно, 37-летний водитель Mercedes-Benz GLE вылетел на красный сигнал светофора на перекресток Адмиральского проспекта и ул. Краснова. Он не уступил дорогу водителю Chevrolet Aveo, в результате произошло сильное столкновение.

В аварии погибла пассажирка Chevrolet, женщина умерла в реанимационном отделении городской больницы. Водители и другие пассажиры получали травмы разной степени тяжести. Они также госпитализированы.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 ст. 286 УК - «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

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Авария случилась вблизи села Выгода в Беляевском районе.

32-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб. Пассажир на заднем сидении погиб мгновенно. Водитель и его жена, которая также находилась в машине, покинули место аварии.

Однако полиции удалось их разыскать. Как выяснилось, у водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения.

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