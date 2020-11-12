Дорожно-транспортное происшествие на одесской трассе привело к гибели людей
Авария случилась поздно вечером 11 ноября на трассе Одесса-Рени между селами Баштановка и Спасское, передает Politeka.net
Как
По предварительным данным, водитель Peugeot не справился с управлением автомобилем.
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На месте работала оперативно следственная группа. Основной причиной аварии они считают нарушение правил безопасности дорожного движения.
До этого мы сообщали, что четыре человека травмировались после наезда авто прямо на остановке общественного транспорта
Жуткое ДТП произошло вечером, 10 ноября, на проспекте Небесной Сотни.
Транспортное средство на бешеной скорости влетело в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Скорость автомобиля в момент наезда составляла 90-120 км/ч. В целом, пострадали четверо человек, среди которых есть несовершеннолетняя, у которой от удара открытый перелом ноги.
Водитель был трезв. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения.
Напомним, что иномарка протаранила остановку с людьми, детали и кадры с места ДТП в Одессе.
Как Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы