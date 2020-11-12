Вспылили ноые подробности резонанскного ДТП в Одессе, когда водитель на скорости сбил людей на остановке
О них рассказал начальник одесской полиции Олег Бех, передает Politeka.net
Глава полиции региона отметил, что авария случилась из-за того, что водитель превысил скорость. Кроме того, стало известно, что автомобиль не его – машину он взял у родственников.
«Человека, сидевшего за рулем БМВ, который подрезал авто Тойота нашли в Хмельницкой области и допросили в качестве свидетеля. Решение о его причастности к аварии примут после проведения всех необходимых следственных действий, в частности экспертиз — транспортно-трасологической, автотехнической и видеотехнической», - поведал полицейский.
Ани Лорак едва втиснула бюст в тесный костюм и ошеломила влажным декольте: кадры закулисья
Взбешенная скандалом с Киркоровым Полякова высказала украинцам все, что думает: "Слишком много стало этих "нельзя"
Дорофеева кардинально изменилась после распада "Время и Стекло", певицу не узнать: "Что это вообще такое?"
Русская Кардашьян сверкнула аппетитными "персиками" в королевском декольте: "Моя любовь"
По словам Беха, в рамках расследования установили и допросили свидетелей происшествия, назначили ряд экспертиз, провели другие следственные действия. Обвиняемого будет ждать лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В аварии, которая случилась вечером, 10 ноября на остановке "Сити-центр" в Одессе пострадали четверо человек: 39-летняя и 48-летняя женщины, 15-летняя девушка и 16-летний парень. Сейчас они в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами ног и другими телесными повреждениями.
Напомним, что иномарка протаранила остановку с людьми, детали и кадры с места ДТП в Одессе.
Как Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.