Вспылили ноые подробности резонанскного ДТП в Одессе, когда водитель на скорости сбил людей на остановке

О них рассказал начальник одесской полиции Олег Бех, передает Politeka.net

Глава полиции региона отметил, что авария случилась из-за того, что водитель превысил скорость. Кроме того, стало известно, что автомобиль не его – машину он взял у родственников.

«Человека, сидевшего за рулем БМВ, который подрезал авто Тойота нашли в Хмельницкой области и допросили в качестве свидетеля. Решение о его причастности к аварии примут после проведения всех необходимых следственных действий, в частности экспертиз — транспортно-трасологической, автотехнической и видеотехнической», - поведал полицейский.

По словам Беха, в рамках расследования установили и допросили свидетелей происшествия, назначили ряд экспертиз, провели другие следственные действия. Обвиняемого будет ждать лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В аварии, которая случилась вечером, 10 ноября на остановке "Сити-центр" в Одессе пострадали четверо человек: 39-летняя и 48-летняя женщины, 15-летняя девушка и 16-летний парень. Сейчас они в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами ног и другими телесными повреждениями.

Напомним, что иномарка протаранила остановку с людьми, детали и кадры с места ДТП в Одессе.

Как Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину.

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