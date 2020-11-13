В Одессе спасатели тушили масштабный пожар на Аркадийской аллее

Кадрами и подробностями ЧП поделились в пресс-службе регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net

Так, 13 ноября в 3:22 в Службу спасения поступило сигнал о возгорании одноэтажного здания на Аркадийской аллее.

По прибытию на место вызова спасатели было установлено возгорания досок и строительного мусора у одноэтажного здания.

В 3:52 пожар локализован и в 5:33 ликвидирован на площади 150 м2.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тушении были задействованы 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

До этого мы сообщали, что в Одессе пожар охватил гостиницу Maristella marine residence, которая находится на побережье 10 станции Большого Фонтана.

Огонь вспыхнул поздно вечером 4 ноября и охватил летнюю площадку ресторана.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидирование возгорание в течении 20 минут.

Также мы писали, что днем 10 ноября на улице Солнечнаяв районе Аркадии пылало одно из зданий. Густые черные клубы дымабыли видны издалека.

На место съехались пожарные, которые оперативно загасили огонь.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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