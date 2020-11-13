В Одессе спецслужбы задержали стража порядка, который обложил данью автоперевозчиков

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ведомстве рассказали, что заместитель руководителя сектора превенции одного из райотделов Нацполиции в Одесской области регулярно требовал деньги у местных автоперевозчиков, а взамен обещал непрепятствовать ведению бизнеса предпринимателей, которые занимаются грузовыми перевозками.

Полицейские попал в руки сотрудников в тот момент, когда брал очередную взятку в размере 40 тысяч гривен. До этого он взял аванс в размере 10 тысяч гривен, который также был зафиксирован СБУ-шниками.

В пресс-службе отметили, что ежемесячный «заработок» полицейского составлял в среднем 100 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе силовики задержали военных, которые требовали взятки.

Так, на взятке попались командир и старшина роты материального обеспечения одной из воинской частей Одесской области.

Подозреваемые вымогали от 200 до 500 долларов за непривлечение солдат к дисциплинарной ответственности, согласование служебных документов, которые необходимы для вступления в военные вузы и другие «услуги».

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