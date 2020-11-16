Ситуация с эпидемией вируса в Одесской области приближается к критической

Дело всё в том, что в последнее время регион попадает в число лидеров по числу зараженных, передает Politeka.net

Так, за минувшие сутки, по данным сайта СНБО, зарегистрировано 633 новых случая инфицирования. При этом общее число заболевших за время эпидемии достигло 33415 человек.

Смертельных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, всего же в Одесской области скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 460 пациентов, более 7,8 тысяч выздоровели. Продолжают болеть более 25 тысяч жителей региона.

К слову, больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве — 879, Днепропетровской области — 846, Запорожской — 807, Киевской 648 и Одесской +633.

Напомним, 11 ноября Кабмин принял решение отменить зональное деление страны и ввести тотальный карантин - теперь все регионы входят в одну зону - "оранжевую". Соотвественно, и ограничения по всей стране действуют, как для этой зоны.

В частности, запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, проведение дискотек, работа после 22 часов до 7 часов кафе и ресторанов, плановая госпитализация в больницы.

При этом перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах разрешены, но только в количестве мест для сидения.

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